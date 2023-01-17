Боднарюк Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боднарюк Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1991

Дочь: Савельева Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Богомолова Ирина Петровна

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.03.2002

Дочь: Боднарюк Мария Викторовна

Мать ребёнка: Богомолова Ирина Петровна

Черновцы, Чернівецька область
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