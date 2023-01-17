Боднарюк Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1991
Дочь: Савельева Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Богомолова Ирина Петровна
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.03.2002
Дочь: Боднарюк Мария Викторовна
Мать ребёнка: Богомолова Ирина Петровна
Черновцы, Чернівецька область