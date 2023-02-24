Тенихина (Карандышева) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихина (Карандышева) Агафья Федоровна

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Место рождения

деревня Кисилевская, Сунская вотчина, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1750 и 1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карандышев Федор

Мать: не указана

деревня Кисилевская, Сунская вотчина, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1778 ст.

Муж: Тенихин Федосей Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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