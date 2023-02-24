Тенихина (Карандышева) Агафья Федоровна
Место рождениядеревня Кисилевская, Сунская вотчина, Вятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карандышев Федор
Мать: не указана
деревня Кисилевская, Сунская вотчина, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1778 ст.
Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно