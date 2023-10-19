Козлов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1974

Сын: Козлов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Рубцова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
03.01.1978

Дочь: Козлова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Рубцова Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Людмила Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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