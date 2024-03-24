Салькова Инна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1983
Отец: Овсяников Игорь Витальевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.2005
Сын: Сальков Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Сальков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
30.10.2016
Дочь: Салькова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сальков Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно