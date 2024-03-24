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Салькова Инна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1983

Отец: Овсяников Игорь Витальевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.2005

Сын: Сальков Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Сальков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
30.10.2016

Дочь: Салькова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сальков Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальков Дмитрий Александрович

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