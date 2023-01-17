Остолопова (Иванова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Остолопов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Остолопов Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Остолопова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Остолопов Фёдор Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно