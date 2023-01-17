Остолопова (Иванова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстолопова (Иванова) Надежда Александровна

Остолопова (Иванова) Надежда Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Остолопов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Остолопов Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Остолопова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Остолопов Фёдор Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остолопов Фёдор Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close