Виллем III 19.02.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виллем III

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Место рождения

Брюссель, Бельгия

Дата рождения

19.02.1817

Дата смерти

23.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1817

Отец: Виллем II

Мать: Анна Павловна

Брюссель, Бельгия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмма Вальдек-Пирмонтская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Вюртембергская

Рождение ребёнка
04.09.1840

Сын: Виллем Оранско-Нассауский

Мать ребёнка: София Вюртембергская

Рождение ребёнка
15.09.1843

Сын: Морис Оранско-Нассауский

Мать ребёнка: София Вюртембергская

Рождение ребёнка
15.08.1851

Сын: Александр Оранско-Нассауский

Мать ребёнка: София Вюртембергская

Рождение ребёнка
31.08.1880

Дочь: Вильгельмина

Мать ребёнка: Эмма Вальдек-Пирмонтская

Смерть
23.11.1890
Апелдорн, Нидерланды

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