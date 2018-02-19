Виллем III
Место рожденияБрюссель, Бельгия
Дата рождения19.02.1817
Дата смерти23.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1817
Отец: Виллем II
Мать: Анна Павловна
Брюссель, Бельгия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмма Вальдек-Пирмонтская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Вюртембергская
Рождение ребёнка
04.09.1840
Сын: Виллем Оранско-Нассауский
Мать ребёнка: София Вюртембергская
Рождение ребёнка
15.09.1843
Мать ребёнка: София Вюртембергская
Рождение ребёнка
15.08.1851
Сын: Александр Оранско-Нассауский
Мать ребёнка: София Вюртембергская
Рождение ребёнка
31.08.1880
Дочь: Вильгельмина
Мать ребёнка: Эмма Вальдек-Пирмонтская
Смерть
23.11.1890
Апелдорн, Нидерланды