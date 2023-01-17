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Крутяков Никанор Васильев

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Место рождения

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1882

Дочь: Савичева Евфимия Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1884

Дочь: Крутякова Марья Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лысухина Аполинарья Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Демидово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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