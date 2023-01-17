Крутяков Никанор Васильев
Место рождения
Дата рождения26.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1882
Дочь: Савичева Евфимия Никаноровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1884
Дочь: Крутякова Марья Никаноровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Лысухина Аполинарья Никаноровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно