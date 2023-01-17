Смирнов Михаил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти24.02.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1935
Сын: Смирнов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.02.1942