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Смирнов Михаил Кузьмич

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Место рождения

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1911

Дата смерти

24.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Смирнов Кузьма Васильевич

Мать: Смирнова Степанида Степановна

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1935

Сын: Смирнов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Николаевна

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.02.1942
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