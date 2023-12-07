Марканичева Ольга Фокинишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Марканичев Александр Герасимович
Отец ребёнка: Марканичев Герасим Евсеевич
Рождение ребёнка
09.03.1869 ст.
Сын: Марканичев Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Марканичев Герасим Евсеевич
Смерть
Неизвестно