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Марканичева Ольга Фокинишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марканичев Герасим Евсеевич

Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Марканичев Александр Герасимович

Отец ребёнка: Марканичев Герасим Евсеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1869 ст.

Сын: Марканичев Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Марканичев Герасим Евсеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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