(Гвоздевская) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гвоздевская) Федора

(Гвоздевская) Федора

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гвоздевский Платон

Отец ребёнка: Гвоздевский Иван

Рождение ребёнка
1823

Сын: Гвоздевский Петр

Отец ребёнка: Гвоздевский Иван

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close