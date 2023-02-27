(Гвоздевская) Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гвоздевский Платон
Отец ребёнка: Гвоздевский Иван
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гвоздевский Петр
Отец ребёнка: Гвоздевский Иван
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно