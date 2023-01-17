Лукина Татьяна Петровна
Место рожденияЕлисаветградский уезд Херсонской губернии
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лукин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Аграфена Филипповна
Отец ребёнка: Лукин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Агафия Филипповна
Отец ребёнка: Лукин Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно