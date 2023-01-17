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Лукина Татьяна Петровна

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Место рождения

Елисаветградский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Елисаветградский уезд Херсонской губернии
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Лукин Филипп Васильевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Аграфена Филипповна

Отец ребёнка: Лукин Филипп Васильевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Агафия Филипповна

Отец ребёнка: Лукин Филипп Васильевич

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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