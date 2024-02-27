Кошель Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Кошель Тихон Филипович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Кошель Тихон Филипович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кошель Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Кошель Тихон Филипович
Смерть
Неизвестно