Кошель Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошель Пелагея Павловна

Кошель Пелагея Павловна

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошель Тихон Филипович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кошель Павел Тихонович

Отец ребёнка: Кошель Тихон Филипович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кошель Федор Тихонович

Отец ребёнка: Кошель Тихон Филипович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кошель Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Кошель Тихон Филипович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.