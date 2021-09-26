Штанов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1961

Дата смерти

26.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1989

Сын: Штанов Иван Александрович

Мать ребёнка: Штанова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
24.06.1990

Дочь: Штанова Мария Александровна

Мать ребёнка: Штанова Елена Борисовна

Смерть
26.09.2021
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