Штанов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1961
Дата смерти26.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1989
Сын: Штанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Штанова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
24.06.1990
Дочь: Штанова Мария Александровна
Мать ребёнка: Штанова Елена Борисовна
Смерть
26.09.2021