Моисеев Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1775
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1795
Сын: Моисеев Мартын Степанович
Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Моисеев Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Моисеева Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно