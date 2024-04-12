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Моисеев Степан Иванович

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1775

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Моисеев Иван Федосеевич

Мать: Моисеева Васса Афанасьевна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Моисеев Мартын Степанович

Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Моисеев Архип Степанович

Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Моисеев Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Моисеева Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Моисеева Степанида Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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