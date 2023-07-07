Эванс Эндрю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брикман Роберт
Мать: Эванс Ирэн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эванс Джордж
Мать ребёнка: Эванс Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эванс Кэтрин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эванс Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кэрролл Юджиния
Мать ребёнка: Эванс Кэтрин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эванс Кэтрин