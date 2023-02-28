Сергеев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Соловьева Антонина Сергеева
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
14.05.1914
Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
04.07.1915
Сын: Сергеев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Сергеева Татьяна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно