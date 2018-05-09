Захаров Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1953

Дата смерти

09.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1981

Сын: Захаров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.2018
Кашира, Кашира, Московская область

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