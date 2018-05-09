Захаров Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1953
Дата смерти09.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1981
Сын: Захаров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.2018
Кашира, Кашира, Московская область