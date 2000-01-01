Местюкова Наталья Ефимовна
Место рожденияТамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое
Дата рождения06.09.1912
Дата смерти24.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое
Рождение ребёнка
18.02.1947
Отец ребёнка: Местюков Иван Егорович Иван Егорович
г. Москва, город федерального значения
Смерть
24.09.1986
г. Москва