Местюкова Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Местюкова Наталья Ефимовна

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Место рождения

Тамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое

Дата рождения

06.09.1912

Дата смерти

24.09.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, Мичуринский район, деревня Ново-Хмелевое
Рождение ребёнка
18.02.1947

Сын: Местюков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Местюков Иван Егорович Иван Егорович

г. Москва, город федерального значения
Смерть
24.09.1986
г. Москва
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