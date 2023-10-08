Осип Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсип Петров

Осип Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Матрёна Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Февронья Осипова

Мать ребёнка: Анна Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Александр Осипов

Мать ребёнка: Анна Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Исай Осипов

Мать ребёнка: Анна Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.