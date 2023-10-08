Осип Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Матрёна Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Февронья Осипова
Мать ребёнка: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Александр Осипов
Мать ребёнка: Анна Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Исай Осипов
Мать ребёнка: Анна Семёнова
Смерть
Неизвестно