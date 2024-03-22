Албарцев Александр Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1960
Сын: Албарцев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
17.05.1961
Дочь: Хабибрахманова Галина Александровна
Мать ребёнка: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Филиппова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия