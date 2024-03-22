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Албарцев Александр Павлович

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.02.1960

Сын: Албарцев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.05.1961

Дочь: Хабибрахманова Галина Александровна

Мать ребёнка: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Филиппова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албарцева Клавдия Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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