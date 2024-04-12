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Куриленко Анатолий Константинович

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Место рождения

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1952 г.р.
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Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Куриленко Константин Агеевич

Мать: Куриленко Валентина Тимофеевна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
1975

Жена: Куриленко Раиса Дмитриевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куриленко Раиса Дмитриевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
1983

Жена: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
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