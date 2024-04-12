Куриленко Анатолий Константинович
Место рождения
Дата рождения1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
12.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куриленко Раиса Дмитриевна
Бракосочетание
1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно