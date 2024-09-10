Ложкин Л Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиДо ?.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
позже отчего то возраст на 6 лет меньше в мтериках о повторном браке
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1883 ст.
Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
56-6-117 л2
Рождение ребёнка
11.12.1893 ст.
Дочь: Ложкина Л Аполлинария Васильева
Мать ребёнка: Ложкина Л Александра (2 жена) Михайлова
Смерть
До ?.05.1913