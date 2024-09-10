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Ложкин Л Василий Васильев

Место рождения

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

До ?.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Ложкин Л Василий Степанов Б

Мать: Ложкина Л Прасковья Иванова

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
позже отчего то возраст на 6 лет меньше в мтериках о повторном браке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Л Татьяна (1 жена) Гаврилова

Бракосочетание
13.02.1883 ст.

Жена: Ложкина Л Александра (2 жена) Михайлова

Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
56-6-117 л2
Рождение ребёнка
11.12.1893 ст.

Дочь: Ложкина Л Аполлинария Васильева

Мать ребёнка: Ложкина Л Александра (2 жена) Михайлова

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
До ?.05.1913
Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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