Воронов Степан Емельянович
Место рождения
Дата рождения08.12.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1827 ст.
Бракосочетание
10.11.1847
Рождение ребёнка
05.03.1848 ст.
Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.10.1851 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Воронов Василий Стефанович (Степанович)
Мать ребёнка: Воронова Татьяна (Наталья) Адриановна
Рождение ребёнка
21.08.1854 ст.
Дочь: Воронова Наталья Стефановна (Степановна)
Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)
Рождение ребёнка
?.04.1856 ст.
Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)
Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.
Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)
Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)
Смерть
Неизвестно