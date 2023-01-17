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Воронов Степан Емельянович

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Место рождения

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

08.12.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1827 ст.

Отец: Воронов Емельян Михайлович (Васильевич)

Мать: Воронова Прасковья Яковлевна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.11.1847

Жена: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)

Рождение ребёнка
05.03.1848 ст.

Сын: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.10.1851 ст.

Сын: Воронов Михаил Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Воронов Василий Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: Воронова Татьяна (Наталья) Адриановна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1854 ст.

Дочь: Воронова Наталья Стефановна (Степановна)

Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1856 ст.

Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)

Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1859 ст.

Дочь: Воронова Анна Стефановна (Степановна)

Мать ребёнка: Воронова Федосья Козминична (Кузьминична)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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