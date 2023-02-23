Ханифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гафифа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1834
Сын: Габдулхаликов Шугаип
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Абдулсалихов Абдулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Муглифа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зайнаб
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.11.1843
Сын: Абдулхаликов Абдулла
Отец ребёнка: не указан
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно