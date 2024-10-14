Лощилова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1760
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Лощилов Семен Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1765 ст.
Дочь: Лощилова Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Лощилов Семен Иванович
(ГАВО, фонд №496, опись №8, дело №2, стр. 494)
Смерть
Неизвестно