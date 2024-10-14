Лощилова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощилова Прасковья Васильевна

Лощилова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1760

Муж: Лощилов Семен Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Лощилов Петр Семенович

Отец ребёнка: Лощилов Семен Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1765 ст.

Дочь: Лощилова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Лощилов Семен Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
(ГАВО, фонд №496, опись №8, дело №2, стр. 494)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.