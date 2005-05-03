Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1904

Отец: Трухнин ФЕДУЛ ЗАХАРОВИЧ

Мать: Трухнина АКИЛИНА ИАКИМОВНА

Данные из метрической книги,Троицкой церкви,села Сосновка,Глазовского уезда,Вятской губерни,актовая запись 17,житель деревни Бабкинская,Быковской волости.Родился 23.января 1904 года,крещение было сове... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

Рождение ребёнка
08.02.1931

Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

Смерть
1942
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