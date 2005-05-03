Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1904
Данные из метрической книги,Троицкой церкви,села Сосновка,Глазовского уезда,Вятской губерни,актовая запись 17,житель деревни Бабкинская,Быковской волости.Родился 23.января 1904 года,крещение было сове... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА
Рождение ребёнка
08.02.1931
Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942