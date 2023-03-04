(Рожкова) Роза Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рожков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвичев Юрий Степанович
Отец ребёнка: Москвичев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвичев Степан
Смерть
Неизвестно