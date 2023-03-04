(Рожкова) Роза Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рожкова) Роза Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Пётр Иванович

Мать: Рожкова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Юрий Степанович

Отец ребёнка: Москвичев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвичев Степан

Смерть
Неизвестно
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