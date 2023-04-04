Стрельников (Мензенкампф) Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников (Мензенкампф) Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1888

Дата смерти

09.11.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888

Отец: Мензенкампф (фон Мензенкампф) Михаил (Богданович)

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Стрельников (мензенкампф) Борис Николаевич

Мать ребёнка: Стрельникова Надежда Семеновна

Смерть
09.11.1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
Литераторские мостки Волковского кладбища
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