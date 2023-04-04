Стрельников (Мензенкампф) Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1888
Дата смерти09.11.1939
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1888
Рождение ребёнка
1921
Сын: Стрельников (мензенкампф) Борис Николаевич
Мать ребёнка: Стрельникова Надежда Семеновна
Смерть
09.11.1939
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
Литераторские мостки Волковского кладбища