Сюньдюкова (Тамодлина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюньдюкова (Тамодлина) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Тамодлин Алексей

Мать: Тамодлина Просковья

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
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