Сюньдюкова (Тамодлина) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Тамодлин Алексей
Мать: Тамодлина Просковья
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2008