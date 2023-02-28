Губин Ивлий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Губин Игнатий Ильич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Блинкова Татьяна Ивлиевна
Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Оглоблина Домна Губина
Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854