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Губин Ивлий Игнатьевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Губин Игнатий Ильич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Губин Елисей Ивлиевич

Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Блинкова Татьяна Ивлиевна

Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Губин Трофим Ивлиевич

Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Оглоблина Домна Губина

Мать ребёнка: Губина Анастасия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Анастасия Григорьевна

Смерть
1854
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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