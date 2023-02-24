Китаев Арсений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Арсений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2008

Отец: Китаев Сергей

Мать: Шумилова Наталья Андреевна

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