Агафья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

В некоторых документах названа Прасковьей
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Суров Тит Васильев

Отец ребёнка: Василий Степанов

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанов

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1816
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