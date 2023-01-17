Агафья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
В некоторых документах названа Прасковьей
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Суров Тит Васильев
Отец ребёнка: Василий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816