Шохина Екатерина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Екатерина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

26.01.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.01.1891

Дочь: Шохина (Шохина) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
26.01.1891

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