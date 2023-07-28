Шохина Екатерина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти26.01.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1891
Дочь: Шохина (Шохина) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Шохин Дмитрий Яковлевич
Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
26.01.1891