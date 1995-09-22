Бессонов Дмитрий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1995
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности