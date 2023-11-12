Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Вахнина Любовь Николаевна
Вахнина Любовь Николаевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.1951
Пол
Женский
Отец
Вахнин Николай
Мать
Кашина Мария Васильевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1951
Отец:
Вахнин Николай
Мать:
Кашина Мария Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия