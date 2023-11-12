Вахнина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахнина Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1951

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1951

Отец: Вахнин Николай

Мать: Кашина Мария Васильевна

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