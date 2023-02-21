Боршевников Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Боршевников Осип
Мать: ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Боршевников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Боршевников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Боршевников Яков Иванович
Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Боршевников Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Дубакина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Заволовская Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1774