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Боршевников Иван Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Боршевников Осип

Мать: ?

Рождение ребёнка
1740

Сын: Боршевников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Боршевников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Боршевников Яков Иванович

Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Боршевников Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Дубакина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Заволовская Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Боршевникова Матрона Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боршевникова Матрона Иванова

Смерть
1774
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