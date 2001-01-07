Ульянова Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1938
Дата смерти07.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малейкина Иванна Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакина Ирина Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Пётр
Рождение ребёнка
05.06.1963
Дочь: Нечаева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Пётр
Смерть
07.01.2001