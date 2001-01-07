Ульянова Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1938

Дата смерти

07.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малейкина Иванна Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакина Ирина Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Пётр

Рождение ребёнка
05.06.1963

Дочь: Нечаева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Пётр

Смерть
07.01.2001

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