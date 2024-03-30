Лавров Александр Финеесович
Место рожденияд. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Дата рождения03.03.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1852
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Образование
26.06.1876
Вологодская духовная семинария, Вологда
Работа или профессия
05.10.1876
учитель Леонтьевского сельского училища
Посвящение в духовный сан
29.10.1878
Леонтьевская церковь
Рукоположен во священника.
Рождение ребёнка
27.06.1886
Сын: Лавров Павел Александрович
Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
04.11.1891
Сын: Лавров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
22.08.1894
Дочь: Подъякова Анна Александровна
Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
10.03.1898
Дочь: Александра Алесандровна
Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1900
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна
Смерть
Неизвестно