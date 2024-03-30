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Лавров Александр Финеесович

Место рождения

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.

Дата рождения

03.03.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1852

Отец: Лавров Финеес Автономович

Мать: Лаврова Павла Михайловна

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Образование
26.06.1876
Вологодская духовная семинария, Вологда
Работа или профессия
05.10.1876
учитель Леонтьевского сельского училища
Посвящение в духовный сан
29.10.1878
Леонтьевская церковь
Рукоположен во священника.
Рождение ребёнка
27.06.1886

Сын: Лавров Павел Александрович

Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Лавров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1894

Дочь: Подъякова Анна Александровна

Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
10.03.1898

Дочь: Александра Алесандровна

Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1900

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Лаврова Серафима Михайловна

Смерть
Неизвестно
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