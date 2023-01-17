Родченкова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодченкова Анна Яковлевна

Родченкова Анна Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1914

Дата смерти

23.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1936

Дочь: Рендино Нина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Григорьевич

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1937

Дочь: Смирнова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Григорьевич

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Григорьевич

Смерть
23.12.1950
Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close