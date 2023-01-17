Родченкова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1914
Дата смерти23.12.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1936
Дочь: Рендино Нина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1937
Дочь: Смирнова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1950