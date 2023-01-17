Трохина (Дуненкова) Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохина (Дуненкова) Матрена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1924

Дата смерти

24.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1924

Отец: Дуненков Николай

Мать: Дуненкова Екатерина

Рождение ребёнка
30.05.1953

Дочь: Трохина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич

Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.01.1955

Дочь: Рыжалова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
21.12.1956

Сын: Трохин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
10.11.1958

Дочь: Морозова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
07.10.1960

Дочь: Сивенкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
10.11.1962

Дочь: Девятерикова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трохин Михаил Яковлевич

Смерть
24.03.1991
Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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