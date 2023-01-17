Трохина (Дуненкова) Матрена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1924
Дата смерти24.03.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1924
Отец: Дуненков Николай
Мать: Дуненкова Екатерина
Рождение ребёнка
30.05.1953
Дочь: Трохина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
23.01.1955
Дочь: Рыжалова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
21.12.1956
Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
10.11.1958
Дочь: Морозова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
07.10.1960
Дочь: Сивенкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
10.11.1962
Дочь: Девятерикова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Трохин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1991