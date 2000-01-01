Базаев Михаил Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаев Михаил Исидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1915 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1909

Сын: Базаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна

Силино
Рождение ребёнка
1915

Сын: Базаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна

Рождение ребёнка
01.08.1923

Дочь: Фролова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна

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