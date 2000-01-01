Базаев Михаил Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1909
Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна
Силино
Рождение ребёнка
1915
Сын: Базаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
01.08.1923
Дочь: Фролова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базаева Парасковья Георгиевна