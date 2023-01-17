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Соколенко Андрей Павлович
Соколенко Андрей Павлович
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
25.02.1972
Пол
Мужской
Отец
Соколенко Павел Трофимович
1940 г.р.
Мать
Никулина (Четверикова) Виктория Павловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972
Отец:
Соколенко Павел Трофимович
Мать:
Никулина Виктория Павловна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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