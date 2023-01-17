Соколенко Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколенко Андрей Павлович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

25.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1972

Отец: Соколенко Павел Трофимович

Мать: Никулина Виктория Павловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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