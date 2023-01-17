Ярунина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Малышкин Василий

Отец ребёнка: Ярунин Кузьма

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
д. Семенково ??
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярунин Алексей

Отец ребёнка: Ярунин Кузьма

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышкина Мария

Отец ребёнка: Ярунин Кузьма

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярунин Кузьма

Смерть
Неизвестно
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