Ярунина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Малышкин Василий
Отец ребёнка: Ярунин Кузьма
д. Семенково ??
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ярунин Алексей
Отец ребёнка: Ярунин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышкина Мария
Отец ребёнка: Ярунин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярунин Кузьма
Смерть
Неизвестно