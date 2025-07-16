Иван Григорьевич Стройков
мужской, родился 21.01.1858 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецСтрайков Григорий Евдакимович1822 ст. г.р.
МатьСтрайкова Степанида Емельяновна1825 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1858 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
24.01.1858 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно