Иван Григорьевич Стройков 21.01.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Григорьевич Стройков

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 21.01.1858 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Страйков Григорий Евдакимович1822 ст. г.р.
Мать
Страйкова Степанида Емельяновна1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1858 ст.

Отец: Страйков Григорий Евдакимович

Мать: Страйкова Степанида Емельяновна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Крещение
24.01.1858 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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