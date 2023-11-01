Быкова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939
Отец: не указан
Мать: Павлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луферова (Быкова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Луферова Елена Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр
Рождение ребёнка
10.06.1973
Дочь: Воробьева (Сироштан) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Сироштан Юрий Иосифович