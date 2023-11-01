Быкова Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939

Отец: не указан

Мать: Павлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луферова (Быкова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Луферова Елена Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр

Рождение ребёнка
10.06.1973

Дочь: Воробьева (Сироштан) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Сироштан Юрий Иосифович

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