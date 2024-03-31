Марьясов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1974
Дочь: Марьясова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Шурупова Мария Степановна
Рождение ребёнка
17.05.1978
Сын: Марьясов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шурупова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край