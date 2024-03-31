Марьясов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьясов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1974

Дочь: Марьясова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Шурупова Мария Степановна

Рождение ребёнка
17.05.1978

Сын: Марьясов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шурупова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Мария Степановна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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