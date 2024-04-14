Трефилова (Королева) Анастасия Семеновна
Место рожденияд. Люмская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1894
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: Трефилова Прасковья Кузьмовна
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Рождение ребёнка
17.10.1897
Сын: Трефилов Дмитрий Кузьмович
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Рождение ребёнка
22.02.1899
Дочь: Трефилова Евдокия Кузьмовна
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Рождение ребёнка
01.03.1901
Сын: Трефилов Алексей Кузьмович
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Рождение ребёнка
02.10.1903
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Рождение ребёнка
27.04.1906
Дочь: Трефилова Пелагея Кузьмовна
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Рождение ребёнка
06.05.1908
Сын: Трефилов Николай Кузьмович
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Рождение ребёнка
15.09.1910
Дочь: Трефилова Анна Кузьмовна
Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович
Смерть
Неизвестно