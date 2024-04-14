Трефилова (Королева) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Королева) Анастасия Семеновна

Место рождения

д. Люмская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Козьма Романович

Бракосочетание
07.01.1894

Муж: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: Трефилова Прасковья Кузьмовна

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
17.10.1897

Сын: Трефилов Дмитрий Кузьмович

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
22.02.1899

Дочь: Трефилова Евдокия Кузьмовна

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
01.03.1901

Сын: Трефилов Алексей Кузьмович

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
02.10.1903

Сын: Трефилов Петр Кузьмович

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
27.04.1906

Дочь: Трефилова Пелагея Кузьмовна

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
06.05.1908

Сын: Трефилов Николай Кузьмович

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Рождение ребёнка
15.09.1910

Дочь: Трефилова Анна Кузьмовна

Отец ребёнка: Трефилов Козьма Романович

Смерть
Неизвестно

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