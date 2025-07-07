Апроскина (Тиукова) Ефросинья
женский, родилась 22.05.1914, Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново
умерла 20.03.1979
ОтецПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Апроскин Иван Лейтенант27.08.1919 г.р.
Дети
Опалинская (Тиукова) Надежда03.07.1933 г.р.
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Рождение
22.05.1914
Отец: Петр
Мать: не указана
Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Опалинская (Тиукова) Надежда
Отец ребёнка: Тиуков Иван
Смоленская область, Сафоновский район, деревня Филиппово
Смерть
20.03.1979