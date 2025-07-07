Апроскина (Тиукова) Ефросинья 22.05.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Апроскина (Тиукова) Ефросинья

Автор
ДО
Опалинский Д.

женский, родилась 22.05.1914, Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново

умерла 20.03.1979

Отец
ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Апроскин Иван Лейтенант27.08.1919 г.р.
Дети
Опалинская (Тиукова) Надежда03.07.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914

Отец: Петр

Мать: не указана

Рязанская обл, Чучковский р-н, село Остротостиново

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апроскин Иван Лейтенант

Рождение ребёнка
03.07.1933

Дочь: Опалинская (Тиукова) Надежда

Отец ребёнка: Тиуков Иван

Смоленская область, Сафоновский район, деревня Филиппово

Смерть
20.03.1979

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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