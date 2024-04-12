Дедова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Анастасия Иванова

Место рождения

Ивановская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Дедов Изот Константинов

Отец ребёнка: Дедов Константин Данилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Дарья Константинова

Отец ребёнка: Дедов Константин Данилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Константин Данилов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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