Дедова Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Дедов Константин Данилов
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Дарья Константинова
Отец ребёнка: Дедов Константин Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино