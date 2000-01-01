(Пронина) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пронина) Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1975

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975

Отец: Пронин Виктор

Мать: Галина

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